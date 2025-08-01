Cortada la C-12 en Llardecans por un accidente entre un turismo y una furgoneta

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Un accidente entre un turismo y una furgoneta ha obligado a cortar completamente la carretera C-12 a la altura de Llardecans en ambos sentidos de la marcha este jueves por la tarde.

Los Bomberos han recibido el aviso a las 15.54 horas y se han desplazado con cinco dotaciones hasta el lugar, donde han iniciado tareas de excarcelación a causa del atrapamiento mecánico de uno de los ocupantes de la furgoneta.

La circulación ya se ha restablecido. Uno de los conductores, herido leve, ha sido trasaladado al Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.