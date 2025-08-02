El mercado de rebajas de Balaguer saca a la calle unas veinte paradas

Una veintena de comercios de la capital de la Noguera participaron ayer en la 31 edición del Mercat de Rebaixes que organizó la Associació de Comerciants de Balaguer en un tramo del Passeig de l’Estació. Durante la jornada, establecimientos de ropa, zapatos, complementos y productos del hogar ofrecieron descuentos a los clientes para liquidar los estocs de la temporada. Fuentes de la entidad aseguraron que el mercado fue un “éxito” a nivel de ventas. La de ayer fue una de las ediciones con más presencia y variedad de comerciantes, lo que tuvo una buena respuesta por parte del público que durante la jornada llenó el Passeig. La entidad organiza a lo largo del año distintos mercados de temporada para retirar estocs con unos precios más rebajados. Asimismo, también se organizan campañas comerciales para fomentar el comercio de proximidad y de barrio, con actuaciones en directo, sorteo de productos y vales de descuento, entre otras iniciativas.

La alcaldesa de Balaguer, Lorena González, destacó la importancia de estos mercados e iniciativas que promueve el comercio. Precisamente, la Paeria ha aprobado el plan estratégico de subvenciones y otorga a las tres entidades comerciales 7.000 euros para que puedan organizar actividades de promoción, mercados e iniciativas para dinamizar el comercio.