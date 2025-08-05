Campaña policial para combatir el exceso de velocidad al volante

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El Servei Català de Trànsit, junto a los Mossos d’Esquadra y las policías locales, llevan a cabo esta semana una campaña intensiva para combatir la velocidad excesiva. Afecta tanto carreteras como a vías urbanas, donde la velocidad excesiva puede tener “graves consecuencias”, en especial para los colectivos más vulnerables como peatones y ciclistas. En otro orden, en la A-2, a su paso por Cervera, se ha instalado uno de los cuatro radares remolque ante el aumento de siniestros.