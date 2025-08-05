En marcha el mayor proyecto para reutilizar agua de riego en Lleida

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

“Las aguas contempladas en este aprovechamiento son consideradas como procedentes de retornos de riego, por lo que la nueva concesión no generará servidumbres sobre los usuarios precedentes ni responsabilidad por la merma de caudales disponibles derivada de una gestión más eficiente del agua”, explica el anuncio por el que la Comisaría de Aguas de la CHE (Confederación Hidrográfica del Ebro) ha sacado a consulta pública el mayor proyecto de reaprovechamiento de caudales ya utilizados que se ha planteado en Lleida.

La comunidad de regantes de Farrugats-Anglesola, cuya asamblea acordó hace menos de un año y medio por una clara mayoría adherirse al Canal Segarra-Garrigues, ha solicitado una concesión con tres captaciones, una en el Canal d’Urgell y dos en el río Ondara, para regar una superfcie de 534,8 hectáreas con aguas que ya han sido previamente utilizadas en el regadío. Piden un volumen máximo anual de 2,57 hectómetros cúbicos.

La iniciativa, que estará en fase de consulta pública durante 25 días hábiles, hasta el 9 de septiembre, coincide en el tiempo con los primeros pasos administrativos para acometer la modernización del Canal d’Urgell, cuyo estudio de impacto fue sometido a información pública el pasado viernes y que incluye entre sus objetivos el de reducir los retornos.

El planteamiento de los regantes contempla captar hasta 380 l/s en una toma del Canal d’Urgell en Anglesola y hasta 130 l/s en cada una de las dos del río Ondara, una en el paraje de Gaso de esa misma localidad y otra en el conocido como Perera o Subirá en Vilagrassa.