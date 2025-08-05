La Guàrdia Civil decomissa 34 quilos d’opiacis a la Duana de la Farga de Moles
Dos ciutadans russos detinguts per intentar introduir la droga des d’Andorra camuflada com a vitamina C
La Guàrdia Civil ha decomissat 34 quilograms d’opiacis en un control fiscal realitzat dissabte passat, 31 de juliol de 2025, a la Duana de la Farga de Moles, a Lleida. La intervenció es va saldar amb la detenció de dos ciutadans de nacionalitat russa que intentaven introduir la substància il·legal en territori espanyol procedent d’Andorra, camuflada com a supòsit pols de vitamina C.
Els fets van passar aproximadament a les 14:15 hores quan un vehicle BMW va accedir pel carril verd de la duana fronterera, declarant no transportar cap producte subjecte a control. El nerviosisme mostrat pels ocupants durant la inspecció rutinària va alertar els agents del Resguard Fiscal, que van decidir realitzar una revisió més exhaustiva del turisme.
Durant el registre, els efectius van localitzar quatre caixes embolicades en plàstic al maleter que van despertar les seues sospites. Davant de la pregunta dels agents, els ocupants van afirmar que es tractava de pols de vitamina C, tanmateix, les proves de narcotest realitzades in situ van confirmar que el contingut va donar positiu en opiacis.
Detencions per delicte contra la salut pública
Després de la confirmació de la naturalesa il·lícita de la mercaderia, els agents van procedir a la detenció immediata dels dos homes de nacionalitat russa que viatjaven al vehicle. Ambdós van ser posats a disposició judicial acusats d’un presumpte delicte contra la salut pública per tràfic de drogues.