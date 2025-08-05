Invierten 240.000 euros en hacer más atractivo el principal eje comercial de La Seu d'Urgell

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

La junta de gobierno de La Seu aprobó ayer adjudicar las obras de rehabilitación integral de la zona de los porches de la calle Major. Situada en pleno centro histórico, es la principal arteria comercial del municipio. Los trabajos supondrán una inversión de 238.612 euros, que el consistorio sufragará con su remanente de tesorería. El alcalde, Joan Barrera, aseguró que los trabajos, a cargo de Stiu 3000 SLU, empezarán después del verano. El principal objetivo de la iniciativa, indicó, es “transformar la calle Major en un espacio más funcional y accesible, que incrementará el atractivo de la zona como punto de dinamización comercial”.

La intervención consistirá en la rehabilitación integral de los porches para garantizar la uniformidad y el buen aspecto de la principal vía del centro histórico de La Seu. El proyecto contempla la sustitución del sistema de iluminación con tecnología led, tanto el del interior de los porches como el exterior, potenciando las arcadas, un elemento arquitectónico emblemático de esta vía. “A nivel estético, la mejora aportará harmonía en el entorno”, añadieron desde el ayuntamiento.

Asimismo, la actuación comportará una mejora sustancial en el ahorro energético, que el ayuntamiento calcula que será del orden del 75%. También se instalará un nuevo sistema de sonorización que substituirá al actual, y habrá puntos de suministro eléctrico para facilitar el acceso eléctrico de la vía pública los días de mercado semanal y de ferias o eventos. Por último, la pintura de las arcadas, tanto en la parte interior como exterior de la vía, y el techo de la zona de los porches, quedará renovada.