La central rescatada genera la luz que gastan mil hogares

EDUARDO BAYONA Periodista Lleida

La central hidroeléctrica de Castillonroi, que turbina los caudales del Noguera Ribagorçana aguas abajo de la presa de Santa Anna antes de su derivación al Canal de Pinyana, generó en sus primeros once meses de gestión a cargo de la CHE (Confederación Hidrográfica del Ebro) tras la reversión de la concesión un total de 2.338 mWh (megavatios hora, miles de kilovatios hora), que es aproximadamente la energía necesaria para cubrir la demanda de un millar de hogares de tamaño medio.

Según los datos facilitados por el organismo de cuenca, la central generó 883 mw.h entre los meses de agosto y diciembre del año pasado y otros 1.455 entre enero y junio. Es previsible que haya superado ligeramente la barrera de los 2.500 anuales con la aportación de julio.

Esa energía, no obstante, no se destina al consumo directo sino que la CHE la comercializa en el mercado ibérico a través del sistema de subastas horarias, señalaron las fuentes consultadas en el organismo de cuenca.

En esos once meses, el precio de la energía en las subastas ha tenido unos precios medios de 50 €/mWh (este año) a 63,04 €/mWh (el año pasado), aunque con fuertes oscilaciones que han llegado a generar una horquilla de casi 200 euros, de los 5 negativos del 30 de marzo de 2025 a los 193 del 5 de noviembre de 2024. Ese abanico de precios apunta a unos ingresos de más de 130.000 euros a lo largo del periodo.

La central fue cambiando de titular desde su puesta en marcha en 1944 por Explotaciones Hidroeléctricas. Su paso a manos de Fuerzas Hidroeléctricas del Segre le llevó a acabar en Endesa como consecuencia de los procesos de privatizacion y concentración del sector eléctrico desatados a partir de la década de los años 90.

La CHE puso en marcha de nuevo la central tras unos meses de parón y una vez adjudicó la operación, el mantenimiento y la gestión de incidencias a Saltos del Cinca, una empresa que, tras la salida de Hidro Nitro, está integrada en Helia II, el cartapacio de inversiones en renovables de Bankínter y del fondo madrileño Plenium Partners.

Esta firma se encarga de la explotación de la central, en un modelo calcado del que la CHE aplica en el resto de centrales revertidas de la cuenca del Ebro por 44.338 €/año.