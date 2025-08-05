La Torre de la Presó de Bellver de Cerdanya será visitable como mirador

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

Objetivo: rehabilitar la Torre de la Presó, situada en pleno centro histórico de Bellver, para hacerla visitable y abrirla al público. Este es el proyecto que este ayuntamiento de la Cerdanya pondrá en marcha este mismo año, coincidiendo con el 800 aniversario de la fundación del pueblo. Incluirá la museización del edificio para explicar las fases constructivas y su vinculación con las murallas de Bellver.

La intervención, que busca recuperar el valor patrimonial del edificio, situado en la plaza del Portal del núcleo antiguo, incluye consolidar la estructura, mejorar el entorno y adecuar el acceso interior para poder subir a la parte más alta, que se convertirá en un mirador del pueblo, según explica el regidor de Urbanismo, Josep Maria Roig. La Torre de la Presó forma parte de un itinerario, añade, que interpreta los orígenes y el desarrollo histórico del municipio.

La intervención fue la propuesta más votada de los primeros presupuestos participativos aprobados por el ayuntamiento en el 2023 pero la asignación inicial, de 50.000 euros, resultó insuficiente. El presupuesto es de 277.000 euros. Roig indica que la dirección general de Patrimonio “se hará cargo del 70% de la inversión”, mientras que el resto irá a cargo de las arcas municipales. En las próximas semanas saldrán a licitación las obras. Es necesario asegurar la estructura, reparar las grietas, rehacer trozos de los muros de piedra caídos y habilitar una escalera metálica en el interior de la torre. La Torre de la Presó formaba parte del sistema defensivo medieval de Bellver.