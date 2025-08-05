Las obras de Inefc en La Seu d'Urgell, en septiembre

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

Las obras para construir el nuevo centro universitario de INEFC Pirineus en La Seu empezarán en septiembre. El anuncio lo hizo ayer el alcalde, Joan Barrera, tras aprobar la adjudicación de los trabajos para edificar las nuevas instalaciones en la Horta del Valira. La obra irá a cargo de la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por ACSA Sorigué y Soges, que ha ganado el concurso por un importe de 11.631.451 euros.

El ayuntamiento informó que se habían presentado cinco empresas, todas ellas de fuera de la comarca y que las obras durarán “entre 16 y 18 meses”, por lo que los alumnos estrenarán instalaciones durante el curso 2026-27. El nuevo edificio permitirá a los universitarios abandonar las instalaciones provisionales del centro cultural Les Monges, en el que el pasado mes de junio acabó la primera de las promociones universitarias.

El alcalde se refirió a estas obras como “uno de los proyectos estratégicos para nuestra ciudad” y explicó que el mes que viene está previsto el acto de colocación de la primera piedra del centro educativo. Sobre el retraso del proceso de licitación de los trabajos, el primer edil recordó que la tramitación administrativa de un equipamiento de esta magnitud “suele ser compleja y ha ido más lenta de lo que nos gustaría”. Asimismo, apuntó que “faltaba concretar el tema de la financiación” con la Generalitat y la Diputación porque “aunque había un convenio, no había nada firmado”, aseguró.

Para financiar la obra, el ayuntamiento cuenta con una subvención de 4 millones de euros de la Generalitat que otorgará en dos anualidades. La primera, este mismo año, será de 1,2 millones de euros, y la segunda, con los 2,8 millones restantes, en la anualidad siguiente. El resto de la inversión para construir el nuevo edificio que acogerá el grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFE) va a cargo de la Diputación, que aportará otros 4 millones de euros y los 3,6 millones restantes irán a cargo del ayuntamiento de la capital del Alt Urgell. El incremento de los precios de la construcción ha encarecido el proyecto en más de dos millones de euros, que asumirá el ayuntamiento con la ayuda de un préstamo.

La nueva sede permitirá doblar el número de plazas, que ahora es de 40 alumnos por curso. El proyecto de Inefc Pirineus ha sido redactado por el equipo Cerouno + OP Team Arquitectura y estará ubicado en una parcela de la nueva urbanización situada próxima a la escuela Mn. Albert Vives. Las obras afectarán a parte de la zona destinada actualmente para el estacionamiento de vehículos. El proyecto es una propuesta “sostenible e integrada con el entorno”. El inmueble dispondrá de un amplio espacio de acceso y una plaza de más de 500 metros cuadrados. El ‘skyline’ estará inspirado en el perfil de la sierra del Cadí.