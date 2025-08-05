Más seguridad y plazas para estacionar en la travesía de la C-26 en Ogern

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Bassella impulsa la creación de nuevas plazas de estacionamiento en el núcleo de Ogern. Estarán ubicadas en la travesía de la C-26 a su paso por el pueblo. El proyecto está incluido dentro de la remodelación de esta carretera. También se habilitará una nueva parada para el transporte público, con el objetivo de mejorar la seguridad de los vecinos y usuarios que utilicen las diferentes líneas de bus que pasan por el municipio, según ha explicado la alcaldesa, Cristina Barbens.

El proyecto de mejora de la travesía supondrá una inversión de 148.686 euros (con impuestos) y el ayuntamiento trabaja para buscar la financiación necesaria para ejecutar la obra. Los vecinos dispondrán de cinco nuevas plazas de estacionamiento. Para ello ha sido necesario llegar a un acuerdo de expropiación con una vecina del pueblo, que recibirá 7.757 euros por los 316 metros cuadrados de su propiedad que quedarán afectados.

Por otra parte, el ayuntamiento ha aprobado también el proyecto para acabar la pavimentación de las calles del núcleo de Mirambell. El documento, redactado por el arquitecto Joan Carol, cuenta con un presupuesto de ejecución de 53.811 euros.