Alerta amarilla de Aemet en Lleida: elevadas temperaturas hasta las nueve de la noche

La Aemet (Agencia Estatal de Meteorología) mantieme para este miércoles la situación de alerta amarilla por altas temperaturas en Lleida para el tramo de la jornada de la una del mediodía a las nueve de la noche. Las previsones apuntan a temperaturas máximas de 34º en los valles del prepirineo y de hasta 36º en las comarcas del llano. Serían, en cualquier caso, dos grados menos de los previstos para ayer, cuando la máxima de la demarcación se registró en Seròs, en el Baix Segre, con 37,6º. La mínima, por el contrario, la aportó la estación meteorológica de Esterri d’Àneu, con 10,2º a las 7.30 horas. La primera es de la red de Meteocat y la segunda de Aemet.

Las claves

Trece muertos. La ola de calor de la última semana de junio y la primera de julio provocó un “exceso de mortandad” de trece fallecimientos atribuibles a las elevadas temperaturas en la demarcación de Lleida, según indica la monitorización de las muertes que lleva a cabo el Instituto de Salud Carlos III.

Dos fallecidos más. La semana siguiente a esa ola, la segunda de julio, el exceso de mortandad por calor fue de dos fallecidos.

Tres semanas sin muertes. En los 27 días transcurridos entre el miércoles 9 de julio y el lunes 4 de agosto, y siempre según la misma fuente, no ha habido muertes relacionadas con el calor en Lleida.

Las edades. Diez fallecidos habían cumplido los 85 años, otros dos pasaban de 75 y dos más superaban los 65.