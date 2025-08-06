Éxito del mercado de rebajas en el centro

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Mollerussa acogió el pasado sábado una nueva edición del Mercat de Rebaixes, que llenó las calles del centro de ambiente comercial y estival. Un total de 40 paradas ofrecieron descuentos en ropa, calzado, complementos y otros productos en espacios como la plaça Manuel Bertrand, la plaça Major, el carrer Jacint Verdaguer y el carrer Vilaclosa.

La iniciativa, organizada por Mollerussa Comercial, atrajo a numerosos visitantes que aprovecharon los precios de verano en una jornada marcada por el buen tiempo y la participación de los comercios locales.