Intoxicación alimentaria con 240 afectados en Barbastro

El número de afectados por una intoxicación alimentaria en Barbastro se eleva ya a 240. De momento no se registran casos graves que hayan requerido un ingreso hospitalario.

La proximidad temporal del festival gastronómico Vino del Somontano, una denominación de origen con epicentro a Barbastro y celebrado el fin de semana pasado, forma parte de las hipótesis principales sobre la causa de esta crisis de salud pública.

Con respecto al centro de salud de Barbastro, en los 130 atendidos a lo largo de la noche se añaden otros 63 usuarios. También se atendieron ayer, en el centro de Salud de Monzón, dos personas cuyo proceso puede estar también relacionado con este brote. Estas cifras iniciales pueden variar con casos aislados de personas que hayan acudido a algún otro centro o consultorio de la zona.