Joan Masdéu inaugura el cuarto Festival Minúscul el jueves en Cal Jaques

El Festival Minúscul de Mollerussa iniciará su cuarta edición mañana con un concierto del cantautor Joan Masdéu en el patio de Cal Jaques. El artista de Reus presentará La Bonaventura, un EP que revisita canciones emblemáticas de su carrera con nuevas versiones y colaboraciones de Xoel López, River Omelet y Dan Peralbo, quien también actuará en el cierre del ciclo, el 28 de agosto.

Con un formato acústico, Masdéu repasará temas de sus cinco discos en solitario, así como clásicos de Whiskyn’s, la banda que lideró en los años 90 y que fue un referente del rock catalán.

Las entradas para el concierto tienen un precio de cinco euros y solo se venderán en taquilla el mismo día del evento. Este año el festival ha habilitado un punto físico de venta anticipada en el bar Punt 14, donde se han vendido entradas hasta finales de julio.

Minúscul ya ha conseguido llenar aproximadamente la mitad del aforo en varios de los conciertos programados. El impulsor del festival, Jordi Bonilla, destacó que preparan sorpresas en la escenografía y el acondicionamiento del espacio. El ciclo continuará el 14 de agosto con Maren, el día 21 con Eduard Gener acompañado de Les Coristes, y finalizará el 28 de agosto con Dan Peralbo.