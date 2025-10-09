Asesina a tiros a su yerno mosso d’esquadra en plena calle en Lleida

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Un hombre de 78 años asesinó presuntamente a tiros a su yerno, un agente de los Mossos d'Esquadra que estaba fuera de servicio, a primera hora de la tarde de ayer en la calle Doctora Castells, en el barrio de Cappont de Lleida. El asesino confeso se quedó junto al cadáver, guardó la pistola en una bolsa, llamó al 112 para explicar lo que había hecho y se entregó cuando llegaron las primeras patrullas de los Mossos.

El móvil del crimen serían desavenencias familiares entre ambos y no tendrían nada que ver con la profesión de la víctima, actualmente destinado en la comisaría de Mollerussa. La División de Investigación Criminal de la Región de Ponent se ha hecho cargo del crimen. El arrestado es A.P. S., vecino de La Pobla de Segur, y la víctima V.S.C, de 47, casado y padre de dos hijas de 14 y 9 años.

El crimen se produjo alrededor de las 15.15 horas a la altura del número 17 de Doctora Castells, delante de un centro de estética y a escasos metros de donde vivía la víctima. Al parecer, el agente había llevado a sus hijas al colegio Frederic Godàs y, cuando regresaba a su domicilio, su suegro se le acercó, sacó una pistola y le disparó varios tiros, acabando con su vida prácticamente en el acto. Al parecer, el hombre tapó a su yerno con una sábana y llamó al 112 para confesar el crimen.

Los Mossos d’Esquadra recibieron el aviso a las 15.20 horas y hasta el lugar acudieron varias patrullas. A su llegada, el hombre les entregó su documentación, confesó que había matado a su yerno y les mostró una bolsa en la que había la pistola. Al lugar también acudieron los servicios sanitarios del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) y del CAP del barrio, que solo pudieron certificar la muerte. La zona fue acordonada y el tramo de la calle se cortó al tráfico.

Por su parte, los agentes de la División de Investigación Criminal se entrevistaron con testigos —alguno de los cuales tuvo que ser atendido por los sanitarios por encontrarse en estado de shock- para recabar datos. Agentes de la Policía Científica marcaron los casquillos e hicieron fotos y vídeos de la escena del crimen, que se llenó de curiosos.

Mossos i SEM al lloc del tiroteig.Amado Forrolla

En cuanto al homicida, algunas fuentes dijeron que había estado ingresado en un centro psiquiátrico y podría haber sufrido un brote. Tras su arresto, fue trasladado a la comisaría para interrogarle.

Al parecer, podría haberlo matado por desavenencias porque no le dejaban visitar a sus nietas.

Por su parte, vecinos explicaron que alrededor de las 15.15 horas escucharon una secuencia de disparos en lo que parecía un tiroteo y vieron que había un hombre abatido en el suelo y, junto a él, un hombre mayor con aparente tranquilidad, que cogió un teléfono y llamó al 112.

Minutos después llegaron a toda prisa varias patrullas de los Mossos d’Esquadra. Según testigos, el hombre les dijo “he sido yo”, por lo que procedieron a su detención ante la confesión. Los Mossos contaron con el apoyo de la Guardia Urbana y de tres ambulancias y un equipo de psicólogos del SEM.

El levantamiento del cadáver no se efectuó hasta pasadas las 18.00 horas, después de que lo autorizara la comitiva judicial. Los jefes de Investigación de los Mossos explicaron a la jueza de guardia y a la fiscal los detalles para la investigación judicial.

La víctima, V.S.C., estaba casado, tenía dos hijas de 14 y 9 años y llevaba 21 años en los Mossos d’Esquadra. Actualmente estaba destinado a la comisaría de Mollerussa, concretamente en la Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) del Àrea Bàsica Policial Pla d’Urgell – Les Garrigues, y había estado en la sala regional de Lleida. También formaba parte de diversas entidades deportivas.

El 9 de noviembre —dentro de un mes— se cumplirán 19 años de un asesinato que se produjo a escasos metros del de ayer. Fue en la calle Riu Ter, cuando un pistolero mató a Isaac Martínez, de 26 años, cuando salía de su casa. Todavía no se ha resuelto.