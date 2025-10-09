La víctima del crimen de Lleida: agente de los Mossos de 47 años, vecino de Cappont y padre de dos hijas

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Un hombre de 78 años asesinó presuntamente a tiros a su yerno, un agente de los Mossos d'Esquadra que estaba fuera de servicio, a primera hora de la tarde de ayer en la calle Doctora Castells, en el barrio de Cappont de Lleida. El asesino confeso se quedó junto al cadáver, guardó la pistola en una bolsa, llamó al 112 para explicar lo que había hecho y se entregó cuando llegaron las primeras patrullas de los Mossos.

El arrestado es A.P. S., vecino de La Pobla de Segur, y la víctima V.S.C, de 47, casado y padre de dos hijas de 14 y 9 años.

La víctima, V.S.C., estaba casado, tenía dos hijas de 14 y 9 años y llevaba 21 años en los Mossos d’Esquadra. Actualmente estaba destinado a la comisaría de Mollerussa, concretamente en la Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) del Àrea Bàsica Policial Pla d’Urgell – Les Garrigues, y había estado en la sala regional de Lleida. También formaba parte de diversas entidades deportivas.