“He sido yo”: la confesión del autor del asesinato en Lleida a los primeros policías que llegaron

“He sido yo”. Con estas palabras A.P.S. confesó que había asesinado a su yerno. Todo apunta a que había planeado el asesinato ya que en la bolsa llevaba la pistola y, al parecer, una sábana con la que cubrió el cadáver. No le disparó uno ni dos tiros. Fueron más y lo remató. El arma homicida, por el calibre, no era de las que utiliza el cuerpo.

La víctima no pudo defenderse y murió prácticamente en el acto. El hombre, con suma frialdad, cogió al teléfono para llamar al 112 y explicar lo que había ocurrido. A escasos metros varias personas observaban atónitas lo que acababa de ocurrir. También en los establecimientos que hay justo en el lugar del crimen.

Con el paso de los minutos, fue trascendiendo lo que había sucedido. Un hombre mayor había matado a tiros a su yerno, vecino del barrio y agente de los Mossos d’Esquadra. Al lugar acudieron decenas de dotaciones policiales, de Seguridad Ciudadana, ARRO, Investigación y Científica. También acudió el intendente jefe de la Guardia Urbana, Josep Mallada.

La Dirección General de la Policía emitió ayer por la noche un comunicado en el que afirma que “en estos momentos dolorosos, queremos expresar nuestras más sinceras condolencias a su familia, amistades, compañeros y compañeras. Compartimos con ellos el reconocimiento a su trayectoria y su dedicación ejemplar al cuerpo de los Mossos d’Esquadra durante los 21 años de servicio”.

Activaron los servicios psicológicos para prestar atención y acompañamiento a los compañeros y compañeras de la comisaría de Mollerussa en la que el mosso asesinado estaba destinado. Las banderas de la comisaría de la capital del Pla ondeaban ayer por la noche a media asta.