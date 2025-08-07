Detenido por adelantar de forma temeraria en la N-230

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Un camionero de Lleida fue detenido el pasado 29 de julio por conducción temeraria en la N-230 en Benabarre. Los hechos tuvieron lugar el pasado 23 de junio en el punto kilométrico 43 de esta carretera, entre Lleida y Vielha, en el término municipal de Benabarre, cuando el arrestado hizo un adelantamiento por su carril izquierdo de forma antirreglamentaria a dos camiones. Además, se trataba de un tramo de visibilidad reducida y con señalización de prohibido adelantar. Mientras este conductor había la maniobra, circulando por el carril izquierdo en sentido contrario, se aproximaba otro vehículo, circulando este por su carril y en el sentido que le indicaba la vía, obligando al conductor a frenar de forma brusca y esquivar al camión con gran pericia hacia el borde derecho de la calzada, para evitar la colisión entre ambos.

Inmediatamente, el conductor perjudicado puso los hechos en conocimiento del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) de la Guardia Civil de Huesca, aportando las imágenes grabadas desde su vehículo. Los agentes localizaron e identificaron al presunto infractor, de 34 años, que fue detenido el pasado 29 de julio por un delito contra la seguridad vial por conducir un vehículo a motor con temeridad manifiesta, poniendo en grave peligro la vida o integridad de otras personas. Los agentes entregaron las diligencias correspondientes en el Juzgado de Instrucción de guardia de Monzón, debiendo el detenido presentarse cuando la autoridad judicial lo requiera.

El pasado mes de abril, un camionero de 50 años de Mollerussa fue condenado a dos años de retirada del carnet de conducir y a una multa de 1.080 euros después que los Mossos d’Esquadra le detuvieran por conducir ebrio y de forma temeraria por la autovía A-2. El infractor fue arrestado en Bellpuig cuando intentó huir a pie. Varios conductores alertaron de que un camión circulaba invadiendo el arcén de la autovía, sin respetar las distancias de seguridad y poniendo en grave peligro su integridad.