Vinaixa musealizará la Casa de Poblet, que será centro de visitantes

El ayuntamiento de Vinaixa avanza en la implementación del Plan Estratègico de Promoción Turística del municipio y ha dado luz verde al proyecto ejecutivo de musealización de la Casa de Poblet, edificio declarado Bien Cultural de Interés Nacional (BCIN), para convertirla en un centro de visitantes de la Vall de Vinaixa. Con un presupuesto de 20.900 euros, esta primera fase incluye la creación de contenido interpretativo enfocado en la historia del valle y su patrimonio unido a la piedra, que es sin duda, la protagonista principal de los paisajes de Les Garrigues. Precisamente, aunque está presente en toda la comarca, su explotación a una escala más grande se ha llevado a cabo tradicionalmente en la Vall de Vinaixa, en La Floresta, Els Omellons, L’Espluga Calba y Vinaixa. De hecho, estos municipios comparten la marca turística Valls de Pedra, vinculada al espacio natural protegido. El alcalde, Josep Maria Tarragó, apuntó que en fases posteriores se incorporarán materiales expositivos y la implementación total del plan museístico, lo que se alinea con las prioridades en materia de infraestructuras turísticas y experiencias patrimoniales.

En paralelo, el consistorio está llevando a cabo la rehabilitación del emblemático edificio Cal Blanco, de estilo novecentista y actualmente sede del Casal Municipal y la biblioteca. Las actuaciones incluyen la rehabilitación del torreón exterior y la terraza superior e intervenciones en la planta baja, y en una tercera fase está previsto restaurar el pavimento de la primera planta. Estas obras cuentan con un presupuesto de unos 140.000 euros, complementadas con ayudas del departamento de Cultura. “Una vez finalizadas todas las fases se culminará la intervención en este inmueble, iniciada años atras”, explicó Tarragó. Estas dos actuaciones se sitúan dentro de varias líneas del plan de desarrollo turístico, como la protección y recuperación del patrimonio arquitectónico, la mejora de los equipamientos turísticos y la gestión. El plan estratégico, aprobado el pasado mes de enero, contempla un total de 28 acciones distribuidas en ocho líneas, que abarcan desde la investigación patrimonial hasta la dinamización y la promoción turística.

La Casa de Poblet fue restaurada recientemente para devolverla a su esplendor del siglo XIX, consolidando su estructura y cubiertas. Actualmente, acoge exposiciones, actos municipales y talleres. Por su parte, Cal Blanco, adquirida en 2001 y rehabilitada parcialmente entre 2005 y 2010, ahora entra en su fase final de restauración patrimonial, reforzando su función como espacio cultural y de servicios municipales. Con estas actuaciones, Vinaixa refuerza su apuesta por el turismo cultural aprovechando su patrimonio arquitectónico y natural para fomentar un desarrollo local equilibrado y respetuoso con su identidad histórica.