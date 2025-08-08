Las fiestas de Sant Magí arrancan con una exposición en la iglesia de Sant Joan

Publicado por CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creado: Actualizado:

La Associació d’Amics de Sant Magí está ultimando los preparativos de la fiesta de Sant Magí de Cervera. Este domingo arrancará con la presentación de la 35 edición de los Quaderns Barri Sant Magí en la iglesia de Sant Joan. Ese mismo día se presentará el libro Sonen les campanes. Història, llenguatge i tradició de Jordi Sacasas y Nil Rider y se inaugurará la Exposició commemorativa del 50è aniversari de la defunció d’Agustí Duran i del 150è aniversari del naixement de Valeri Serra, comisariada por el historiador local Ramon M. Razquin.

La víspera del día 15 se celebrará el peregrinaje hasta Sant Magí de la Brufaganya desde Cervera para recoger el agua, una tradición que se recuperó el 1992 y que cada año reúne a unos 200 participantes. Se podrá hacer a pie, corriendo, en bicicleta o en autobús y las inscripciones se cerrarán el próximo 13 de agosto. El lunes 18 de agosto se celebrará la tradicional llegada del agua y el día 19 se repartirá por toda la ciudad.