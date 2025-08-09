Alertan de dos perros sueltos en la montaña de Tor

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El propietario de los 200 caballos que estos días pastorean en la montaña de Tor, Pablo Moreno, alertó ayer al 112 de que hay dos perros que campan libremente y pueden perseguir a sus animales. Los perros hace días que se encuentran en la montaña. Los Agentes Rurales acudieron ayer en enclave para dar respuesta al aviso y comprobaron que uno llevaba colgando una correa y otro presentaba algunas heridas. No obstante, los canes no se dejaron capturar y, tras una inspeccion ocular, los agentes determinaron que son los animales que no se pudieron coger en este mismo enclave el paso mes de julio. Moreno recordó que a finales del pasado mes denunció que dentro de un vehículo abandonado había cuatro perros encerrados de los que se hizo responsable al ayuntamiento de Alins. Los Rurales constataron entonces que la persona propietaria de los animales los alimentaba, les daba de beber y no percibió deterioro en su salud. La operación se ha llevado a cabo en el marco de colaboración que ofrecen los Rurales al ayuntamiento, que es quien tiene competencia en materia de animales de compañía y continuarán las actuaciones para capturarlos.