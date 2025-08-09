La Generalitat requerirá al propietario de Cal Macià que la apuntale

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La conselleria de Cultura de la Generalitat tiene previsto enviar un requerimiento a los propietarios de Cal Macià de Alcarràs para obligarles a apuntalar el edificio con la finalidad de evitar que se derrumbe, segun adelantó el alcalde de Alcarràs, Jordi Castany a La Vanguardia.

El inmueble fue declarado BCIN (Bien Cultural de Interés Nacional) el pasado mes de julio, y el colectivo Salvem Cal Macià ha pedido a la Generalitat que ponga en marcha los trámites de expropiación para que el edificio, situado en la partida de Valmanya, pase a engrosar el patrimonio público antes de que comience a convertirse en ruinas. También propone que el Govern ejecute los trabajos necesarios para garantizar su estabilidad y que, posteriormente y de manera subsidiaria, le cargue su coste a la propiedad.

El ayuntamiento de Alcarràs, por su parte, se muestra partidario también de que sea la Generalitat quien asuma la intervención en el edificio, especialmente después de que el consistorio no tuviera éxito en el requerimiento que envió a la propiedad a finales del año pasado para que en dos semanas presentara una propuesta técnica sobre la conservación del edificio.

“Hicimos el requerimiento, y nos pedían que expropiásemos, pero legalmente no es tan sencillo. Es mejor que lo haga la Generalitat, tiene más recursos”, declaró Castany al medio barcelonés.