Un pueblo de Lleida cierra al público sus tres piscinas tras detectar excrementos en el agua

El ayuntamiento de Almacelles se vio obligado a cerrar este jueves por la tarde las tres piscinas del recinto municipal tras detectar excrementos de personas en el agua para garantizar la salud pública. Fuentes municipales calificaron los hechos de graves y de atentar contra los vecinos y criticaron el que se estén repitiendo en otros recintos de Lleida “poniendo en peligro la seguridad de todos”, indicaron.

A las 17.15 horas se detectó la presencia de heces en la piscina olímpica; más tarde, a las 17.45, se produjo un hecho similar en la piscina mediana y sobre las 18.15 en la piscina infantil. Tanto el técnico responsable como el concejal encargado de las piscinas se personaron en el recinto para coordinar las actuaciones necesarias que han consistido en la extracción inmediata de los excrementos, el análisis y control de la calidad del agua, el tratamiento de choque de cloración, vaciado parcial y limpieza, desinfección de los sistemas de filtración y control del cloro ypH para garantizar la reapertura hoy en condiciones óptimas.

Insistieron en que se han llevado a cabo todas las medidas sanitarias previstas en el protocolo a la vez que aseguraron que “no se pueden permitir acciones de este tipo que ponen el peligro la seguridad de todos y afectan a un servicio público”.

De hecho, los usuarios mostraron su enfado al tener que abandonar el recinto avisados por los socorristas. El pasado mes de julio el ayuntamiento de Bellver se vio obligado a prohibir el baño en la piscina municipal tras detectar que una persona había defecado en el agua. Por otra parte, Corbins ha instalado cámaras tras registrar daños en las piscinas.

Las piscinas, reabiertas este viernes

El ayuntamiento de Almacelles ha reabierto este viernes por la mañana con normalidad las piscinas municipales después de haberlas cerrado este jueves por la tarde al detectar excrementos humanos en los tres vasos de agua del equipamiento. La alcaldesa, Vanessa Olivart, ha explicado a la ACN que las piscinas ya están "en perfectas condiciones" después del trabajo de los técnicos y que ahora contactarán con los Mossos d'Esquadra para valorar posibles medidas a emprender contra los responsables de la gamberrada. De momento, sin embargo, se desconoce la autoría y el consistorio ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana con el fin de identificar a las personas implicadas. "La convivencia y el cuidado dependen de todos y todas", ha defendido el Ayuntamiento en un comunicado.