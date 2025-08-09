Sin plazas para buscar oro en el Segre este mes a Balaguer

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

Más de 280 personas pasaron el pasado mes por el Centre d’Interpretació de l’Or del Segre y, por el ritmo de peticiones en esta primera semana del mes, se prevé superar los 400 visitantes, según las cifras de la organización. Por lo que respecta a las plazas para actividades en el Segre, están completas, por lo que se han abierto inscripciones para otros cuatro días a primeros de septiembre. Por lo que respecta a la tipología de los turistas, sobre todo son familias con hijos que se alojan en Balaguer o la comarca y buscan actividades en familia. También han aumentado los visitantes que están de camino y que paran en la capital para adentrarse en las técnicas para buscar oro y, de paso, conocer el patrimonio monumental de la ciudad. En cuanto a la procedencia, se trata principalmente de vecinos de Barcelona, Girona y Tarragona, aunque también proceden de comunidades autónomas próximas como Aragón y Valencia. Desde hace unos años también se ha notado el aumento del público francés que viaja en autocaravana, ya que junto al centro hay un área específica para que estacionen estos vehículos. Durante el verano, el centro ofrece dos tipos de actividades relacionadas con la búsqueda de oro: la Iniciació a la recerca d’or, en la que se explica la historia de la explotación aurífera en el Segre y despues se lleva a cabo un taller de búsqueda artesanal; y A l’estiu, l’or el busquem al riu, con actividades en la orilla del río.