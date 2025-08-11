Arranca la ampliación de la guardería La Pau

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Tàrrega ha iniciado las obras de ampliación de la llar d’infants La Pau, que pasará de 115 a 146 alumnos, aumentando así en 31 plazas la capacidad de este centro educativo municipal. La reforma se centra en la distribución de los diferentes espacios interiores, que dispondrá de un aula de EI0 con 8 bebés, tres aulas de EI1 con 39 alumnos y cinco aulas de EI2 con 99 alumnos.

Las obras contemplan la mejora de las instalaciones con nueva carpintería exterior, la sustitución de la iluminación actual por tecnología led, la renovación y creación de nuevos baños y la instalación de un módulo para aparcar los cochecitos en el exterior. La inversión asciende a 388.410 euros y se financiarán con una ayuda de los fondos europeos Next Generation de 316.045 euros.

La previsión es que las obras finalicen en el mes de octubre y la llar d’infants vuelva a abrir puertas a principios de noviembre. Durante este tiempo, los alumnos estarán reubicados en la escola bressol El Triangle, recientemente adquirida por el ayuntamiento para disponer de más plazas de educación infantil.

Alta demanda

Tàrrega dispondrá en un futuro de 299 plazas para educación infantil (146 en La Pau, 82 en El Niu y 71 en El Triangle). Según el consistorio, así se dará respuesta a la alta demanda que vive la ciudad. La concejala de Educación, Alba Castellana, explicó que “estamos trabajando para ofrecer cobertura a las familias con niños de 0 a 3 años de la ciudad” y destacó que “hay que tener en cuenta que la Generalitat tiene como objetivo aplicar la gratuidad posiblemente de EI1 a partir del curso 2026-2027, hecho que aumentará la demanda”.