Verano activo para frenar la soledad con ocio para mayores de 60 años

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Desde hace tres veranos, en el marco del programa Sempre Acompanyats de la Fundació La Caixa que en Tàrrega funciona desde el 2017 para dar respuesta al reto de la soledad no deseada de las personas mayores, Creu Roja Urgell organiza la iniciativa Vivim l’estiu, actividades para mayores de 60 años, formen parte o no del programa. Desde la entidad recordaron que el Sempre Acompanyats ahora tiene un carácter más preventivo y estas actividades de verano, comunitarias y gratuitas, ayudan a los participantes a fomentar la interrelación y a tejer una red social. Entre las más de 15 actividades programadas durante los meses de julio y agosto, hay talleres de empoderamiento, risoterapia, manualidades, movimiento y expresión emocional y de experimentar con el móvil, una caminata nocturna, charlas sobre nutrición e insomnio; cinefórum, visitas guiadas al parque de Sant Eloi y al Museu Tàrrega Urgell así como al Call Jueu, campeonato de rummikub, y salir a tomar algo.

La trabajadora social Lourdes Manrique explicó que “el objetivo es ofrecer nuevos aprendizajes y fomentar las relaciones de una forma más lúdica”. También destacó que “las actividades las organizamos en colaboración con diferentes entidades locales en unos meses en los que las rutinas son menos exigentes”. Manrique hizo una valoración “muy positiva” del programa. En este sentido, afirmó que “muchos usuarios ya lo esperan, entre los que hay personas que no vemos durante todo el curso, pero que en verano quieren participar”. En cuanto a la programación, dijo que tienen en cuenta sus demandas y entre las propuestas más exitosas destaca ir a tomar algo en la terraza del Ateneu donde aprovechan para “socializar manteniendo una rutina activa”.

Contra la soledad no deseada

Vivir solo no es sinónimo de estar solo y vivir con alguien tampoco es lo mismo que estar acompañado. Teniendo en cuenta que cada vez hay más personas, especialmente mayores, que pasan por una situación de soledad no deseada, la Fundación La Caixa puso en marcha hace unos años el programa Sempre Acompanyats.