Los alojamientos turísticos de Lleida, cerca del pleno este puente festivo

Los alojamientos de las zonas turísticas de la demarcación de Lleida esperan rozar la plena ocupación durante el puente de tres días del 15 de agosto. Las previsiones del Patronato de Turismo de la Diputación de Lleida apuntan a que la media de ocupación será superior al 85% entre el Pirineo y el llano de Lleida.

Por sectores, los hoteles del Pirineo prevén una cupación de entre el 95% y el 100%, mientras que en las Terres de Lleida se esperan registros inferiores. Con respecto a los bungalows y a las plazas de acampada de los campings, fregarán la plena ocupación en el conjunto de la demarcación. Asimismo, las casas de turismo rural prevén contar con un nivel de reservas superior al 90%.