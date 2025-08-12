Retiran dos arfectados de la Guerra Civil en Castelldans: lo ha encontrado un vecino en medio del campo

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Los Mossos d’Esquadra retiraron recientemente dos proyectiles de la Guerra Civil hallados por un vecino de Castelldans en medio del campo. Tras recibir el aviso de este particular, que los encontró cuando estaba trabajando en la zona, agentes de los Tedax retiraron con seguridad los dos proyectiles de artillería de 75 y 65 mm de la Guerra Civil. En caso de encontrar algún objeto sospechoso, los Mossos recuerdan que se debe llamar al 112 y no manipularlo ni tocarlo.