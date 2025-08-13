Un hotel 'pet friendly' del Pirineo de Lleida denuncia presiones de Airbnb

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

El Hotel Font del Genil, en Arsèguel, en el Pirineo de Lleida, ha denunciado presiones de la plataforma Airbnb para que reembolsara el 100% de la reserva de una clienta que pretendía dejar a su perro solo en la habitación todo el día. El alojamiento, pet friendly, lo rechazó: sus normas establecen de manera expresa la prohibición de dejar animales solos. La mujer tenía la reserva para esta misma semana, declinó hacer uso de ella y el hotel le aplicó una penalización del 50% por la anulación, hecha dentro de los 30 días previos a la llegada.

Frente al criterio del establecimiento, la plataforma considera que, al no constar esta prohibición en la publicidad del hotel, la clienta debe percibir el importe íntegro de la reserva y advierte al alojamianto de que puede ser penalizado.

El responsable del hotel, Guillem Campreciós, lamentó “coacciones” de la plataforma y aseguró que “Airbnb favorece siempre al cliente para que pueda saltarse las normas”. Añadió que “no podemos permitir que una multinacional invalide, de facto, nuestras condiciones y aceptemos prácticas que comprometen el bienestar animal”, informa C. Sans.