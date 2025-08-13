Un hotel 'pet friendly' del Pirineo de Lleida denuncia presiones de Airbnb
Conflicto por la reserva de una clienta que pretendía dejar a su perro solo en la habitación todo el día
El Hotel Font del Genil, en Arsèguel, en el Pirineo de Lleida, ha denunciado presiones de la plataforma Airbnb para que reembolsara el 100% de la reserva de una clienta que pretendía dejar a su perro solo en la habitación todo el día. El alojamiento, pet friendly, lo rechazó: sus normas establecen de manera expresa la prohibición de dejar animales solos. La mujer tenía la reserva para esta misma semana, declinó hacer uso de ella y el hotel le aplicó una penalización del 50% por la anulación, hecha dentro de los 30 días previos a la llegada.
Frente al criterio del establecimiento, la plataforma considera que, al no constar esta prohibición en la publicidad del hotel, la clienta debe percibir el importe íntegro de la reserva y advierte al alojamianto de que puede ser penalizado.
El responsable del hotel, Guillem Campreciós, lamentó “coacciones” de la plataforma y aseguró que “Airbnb favorece siempre al cliente para que pueda saltarse las normas”. Añadió que “no podemos permitir que una multinacional invalide, de facto, nuestras condiciones y aceptemos prácticas que comprometen el bienestar animal”, informa C. Sans.