Les Borges Blanques tapia casas para evitar la entrada de okupas y pide ayuda vecinal

El ayuntamiento de Les Borges Blanques ha puesto en marcha varias medidas contra okupas al tener constancia de la ocupación de varios inmuebles por parte de personas que ya tiene antecedentes de actividades ilegales.

En este sentido, el consistorio reclama a los vecinos que en caso de detectar actividad inusual en inmuebles vacíos como por ejemplo ruidos, luces encendidas o movimientos, llamen a la Policía Local. En cuanto a las recomendaciones al sector agrícola solicita a los payeses que refuercen la vigilancia de las edificaciones en el campo. Por su parte, el ayuntamiento ha hecho un mantenimiento preventivo y ha procedido a tapiar dos casas en las calles Sant Sebastià y Sant Josep después de que los propietarios no se hicieran cargo del mantenimiento de los inmuebles. También se está llevando a cabo una vigilancia coordinada con los Mossos d’Esquadra y la Policía Local para la supervisión sistemática de inmuebles vacíos. El ayuntamiento también mantiene un contacto con las inmobiliarias locales para facilitar una gestión responsable. La pasada semana el ayuntamiento ordenó a todos los habitantes de un bloque okupado que lo desalojaran en un mes. Se trata del bloque Santiago Rosiñol donde residen unas 40 familias.