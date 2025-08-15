Desmanteladas dos plantaciones de marihuana en Golmés y Bellpuig

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra desmantelaron el miércoles dos plantaciones de marihuana en sendas naves en Golmés y Bellpuig que contaban con sistema de vigilancia con control remoto y que dependían de un único grupo criminal. La operación se saldó con dos detenidos como presuntos autores de delitoa contra la salud pública, pertenencia a un grupo criminal y de fraude de fluido eléctrico.

Infraestructuras vigiladas

La operación policial empezó a principios de verano, cuando una patrulla detectó un vehículo sospechoso que circulaba a baja velocidad en el polígono de Golmés entrando y saliendo de una nave sin aparente actividad. Al parar al conductor descubrieron que tenía antecedentes por delitos contra la salud pública. Agentes de la Unidad de Investigación comprobaron que el arrendatario de la nave tenía también antecedentes similares y que contaba con otra nave industrial alquilada en Bellpuig también sin actividad empresarial. Las compañías suministradoras de electricidad confirmaron un alto consumo en las naves y la existencia de conexiones fraudulentas.

Con estos indicios, el miércoles los Mossos entraron de manera simultánea en las dos naves. En cada una detuvieron una persona que era vigilante y jardinero de la plantación. En Golmés decomisaron 1.081 plantas y en Bellpuig, 925. Las naves disponían de un sistema de vigilancia con cámaras y routers para un control remoto por parte de sus responsables principales. La investigación sigue abierta y los detenidos pasaron ayer a disposición judicial.