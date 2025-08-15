Divulgar el patrimonio cultural a los 96 años

Publicado por CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creado: Actualizado:

Más de 250 personas descubrieron el pasado martes por la noche los 13 campanarios de Cervera a la luz de la luna llena. El intérprete del patrimonio local Armand Forcat fue el encargado de ofrecer un recorrido desde la plaza de la Universitat hasta la plaza Mayor. A sus 96 años aún sigue ofreciendo algunas visitas guiadas en la capital de la Segarra con una memoria admirable y es todo un clásico de las nocturnas.

La visita, organizada por Turisme de Cervera, se enmarca dentro de los actos de Sant Magí y de la celebración de los 600 años de las campanas Seny Major y Carranca. Al inicio del recorrido muchos intentaban descifrar cuáles eran los 13 campanarios de la localidad y no les salían los números. Forcat supo mantener la expectativa hasta el final del trayecto con su simpatia y sentido del humor. Durante la visita repasó algunas de las vicisitudes de estos elementros patrimoniales han vivido durante las guerras y puso de manifiesto que las campanas han formado parte de la banda sonora de los vecinos de Cervera desde hace siglos.

Finalmente, repasó uno por uno todos los campanarios: los dos de la Universitat, el de la iglesia de Sant Antoni, el de la iglesia de la Mare de Déu del Carme, dos campanarios de la iglesia de Sant Agustí, el de la iglesia de Sant Ignasi, el de la iglesia de Sant Joan Degollat, el de la iglesia dels Dolors, el de la iglesia de Santa Maria, el de la iglesia de Sant Pere el Gros, el del convento de Sant Francesc y el de la iglesia de Sant Magí.

Al finalizar el recorrido, los Campaners de Cervera pusieron a prueba al público, que tenía que identificar qué campanas estaban sonando en ese momento. El acto acabó con un pequeño refrigerio. La del martes fue la única visita guiada nocturna de este verano. Durante la semana de la Isagoge también se programará otra.

Homenaje a Forcat

Cabe recordar que, el pasado mes de noviembre, Forcat recibió la Medalla de la Ciutat en un emotivo acto celebrado en el salón de plenos de la Paeria. Algunos pensaron que, tras el reconocimiento, se retiraría, pero por el momento, sigue al pie del cañón. A lo largo de su trayectoria ha trabajado para divulgar y poner en valor el patrimonio local con sus visitas guiadas, artículos o con la publicación del libro 159 preguntes, cent cinquanta-nou respostes.