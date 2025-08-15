Éxito de la novena edición del Flea Market con 33 paradistas
Sanaüja celebró el pasado fin de semana la novena edición del Flea Market, una feria que combina productos de segunda mano, artesanía y proximidad. El núcleo histórico reunió a 33 paradas con productos textiles, objetos de decoración, juguetes, libros de segunda mano y alimentos de km0, entre otros artículos. Como novedad, DJ Polsedo amenizó el tardeo, los asistentes pudieron donar sangre en un autobús del Banc de Sang i Teixits y se instalaron foodtrucks durante toda la jornada. También se celebró una rifa solidaria con obsequios de empresas y comercios locales y una cena popular con concierto de folk.
Según los miembros de la organización, el Flea Market es “una alternativa a plataformas digitales como Wallapop o Vinted, con el valor añadido del contacto personal y el ambiente de la fiesta” y consideran que es una apuesta por la sostenibilidad, el consumo responsable y consciente. La alcaldesa, Maria Casoliva, señaló que “tras los incendios que han golpeado la comarca, actos como el Flea ayudan a mirar hacia adelante, son una muestra de resiliencia y orgullo de pueblo”.
La feria contó con la colaboración del ayuntamiento de Sanaüja, la empresa Forminsa, el bar la Volta o la Farmàcia Rosa Cinca.