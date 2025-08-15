Éxito de la novena edición del Flea Market con 33 paradistas

Publicado por CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creado: Actualizado:

Sanaüja celebró el pasado fin de semana la novena edición del Flea Market, una feria que combina productos de segunda mano, artesanía y proximidad. El núcleo histórico reunió a 33 paradas con productos textiles, objetos de decoración, juguetes, libros de segunda mano y alimentos de km0, entre otros artículos. Como novedad, DJ Polsedo amenizó el tardeo, los asistentes pudieron donar sangre en un autobús del Banc de Sang i Teixits y se instalaron foodtrucks durante toda la jornada. También se celebró una rifa solidaria con obsequios de empresas y comercios locales y una cena popular con concierto de folk.

Según los miembros de la organización, el Flea Market es “una alternativa a plataformas digitales como Wallapop o Vinted, con el valor añadido del contacto personal y el ambiente de la fiesta” y consideran que es una apuesta por la sostenibilidad, el consumo responsable y consciente. La alcaldesa, Maria Casoliva, señaló que “tras los incendios que han golpeado la comarca, actos como el Flea ayudan a mirar hacia adelante, son una muestra de resiliencia y orgullo de pueblo”.

La feria contó con la colaboración del ayuntamiento de Sanaüja, la empresa Forminsa, el bar la Volta o la Farmàcia Rosa Cinca.