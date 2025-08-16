Sonia Alins colorea la música

Aunque nunca se cansa de repetir de que se dedica a todo tipo de ilustraciones, la artista leridana Sonia Alins reconoce que con su proyecto Dones d’aigua “parece que he dado con la tecla”. La gran repercusión internacional de sus populares ‘nadadoras’ le ha reportado desde hace más de una década decenas de premios, medallas y reconocimientos, amén de exposiciones y, sobre todo, encargos laborales. El más reciente también le ha supuesto un pequeño reto. “Nunca antes había dibujado instrumentos musicales con todos sus pequeños detalles, ha sido divertido”, explicó la artista a SEGRE sobre su último trabajo. L’Auditori de Barcelona le ha encargado las ilustraciones para uno de sus nuevos proyectos educativos para escolares de cara al próximo curso. Se trata del programa Música en dansa, una propuesta de los integrantes de la Jove Orquestra Nacional de Catalunya (JONC), que pondrá en diálogo la música –repasando grandes clásicos como Stravinsky, Bernstein o Falla– con el arte del movimiento en colaboración con el Conservatori Professional de Dansa del Institut del Teatre. “Desde L’Auditori me propusieron ilustrar la guía didáctica de este proyecto, al estilo de Dones d’aigua, pero con músicos tocando y también con danza popular y tradicional; querían dibujos singulares y muy oníricos”, comentó la artista leridana, que ha creado un conjunto de seis ilustraciones para el dossier escolar, dos de las cuales pueden verse junto a estas líneas. “La propuesta acerca la música y la danza a las nuevas generaciones, y estos dibujos creo que le dan un valor añadido a esta actividad”, añadió Alins.

Sus ‘Dones d’aigua’ triunfan de Lleida a China

Las ilustraciones de Sonia Alins recorren medio mundo y coleccionan premios y distinciones desde que, hace más de una década, se decidió a producir obra artística propia, basada en la figura femenina y enlazando el lenguaje visual surrealista y poético. Sus Dones d’aigua no solo han triunfado en Lleida –Pagès Editor las eligió para su calendario de 2023 y el año pasado la artista ilustró el cartel de la Festa Major de la ciudad–, sino que se han exhibido en Londres, Nueva York o China.