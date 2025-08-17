El Palau da patos de la plaza Catalunya en adopción para frenar su proliferación

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

El Palau d’Anglesola ha reducido la población de patos de la plaza Catalunya, después de que, la pasada primavera, se reprodujeran hasta provocar problemas de superpoblación. La proliferación de estas aves se tradujo en deterioro de la balsa ornamental y en suciedad en la zona. Ejemplares empezaron a anidar fuera de este espacio, lo que dificultó la retirada de los huevos y elevó el número de ejemplares hasta superar las dos docenas.

Ante esta situación, el ayuntamiento y la entidad animalista Amics dels Peluts, encargada de la gestión del núcleo zoológico, impulsaron una campaña para reubicar a los animales. Gracias a esta iniciativa, un vecino de Sidamon adoptó a buena parte de los patos, que ahora viven en un entorno más amplio y seguro dentro del Pla d’Urgell.

Solo quedan cuatro machos

En la plaza Catalunya, conocida como la “plaza de los patos”, permanecen cuatro ejemplares machos, lo que permitirá mantener el carácter simbólico del lugar sin riesgo de nuevas sobrepoblaciones.