Aviso por tiempo violento en dos comarcas de Lleida este lunes por la tarde

El Servicio Meteorológico de Catalunya (Meteocat) ha activado este lunes un aviso por tiempo violento con grado de peligro máximo 6/6 que afecta a dos comarcas leridanas: el Pallars Sobirà y el Alt Urgell. La alerta estará vigente entre las 17:34 y las 19:34 horas, periodo durante el cual se prevé la posibilidad de piedra de diámetro superior a los 2 cm, rachas de viento que podrían superar los 25 metros por segundo, así como tornados o mangueras.

Paralelamente, Protección Civil ha activado este mismo lunes por la mañana la prealerta del plan especial de emergencias por inundaciones de Cataluña (Inuncat) ante la previsión de lluvias intensas a partir de las 14.00 horas. Las precipitaciones podrían superar los 20 litros por metro cuadrado en sólo 30 minutos en las comarcas occidentales y en los Pirineos. Esta situación meteorológica llega en un contexto especialmente delicado, ya que más de un centenar de municipios continúan en riesgo extremo de incendio en varias comarcas catalanas, incluyendo el Alt Camp, el Alt Empordà, el Baix Camp, el Baix Ebre, la Conca de Barberà y otras zonas.

Contraste entre riesgo de tormentas y calor intenso

La situación meteorológica en Catalunya presenta un fuerte contraste, con alertas por fenómenos violentos en las zonas de montaña mientras el Servicio Meteorológico prevé una noche especialmente calurosa en el litoral central y sur, así como en las Terres de l'Ebre. Este patrón meteorológico, con combinación de calor extremo y tormentas violentas, es cada vez más frecuente durante los veranos catalanes de los últimos años.

Recomendaciones ante el riesgo meteorológico

Ante estos avisos, se recomienda a la población de las zonas afectadas extremar las precauciones, especialmente durante las horas indicadas de alerta máxima. Hay que evitar desplazamientos innecesarios, no acercarse a zonas arborizadas durante los episodios de viento intenso y estar atentos a las actualizaciones que puedan emitir los servicios de emergencia. En caso de encontrarse en el exterior cuando empiece el episodio de tiempo violento, hace falta buscar refugio en edificios sólidos y alejarse de zonas que puedan acumular agua.