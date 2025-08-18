Controlado un incendio de vegetación que quema en Castell de Mur desde el domingo por la noche

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Los Bombers trabajan este lunes con diez dotaciones en un incendio de vegetación en la zona de Puigmaçana, en el municipio de Castell de Mur. El aviso del fuego, lo recibieron este domingo por la noche, a las 23.31 h, y el incendio ya está controlado, según informa el cuerpo de Bomberos. Por la noche, han trabajado con una veintena de dotaciones y esta mañana se mantienen la mitad. El fuego ha quemado unas 3,5 hectáreas, según las primeras estimaciones.