Corte en la A-2 al chocar un autocar y un camión

El autocar implicado ayer en el accidente en la autovía, a la altura de El Bruc, en dirección a Lleida. - MAR MARTÍ/ACN

REDACCIÓ

Un choque entre un camión grúa y un autocar con matrícula andorrana obligó ayer a cortar el tráfico en la A-2 a la altura de El Bruc en dirección a Lleida. El aviso se recibió a las 12.28 horas y el conductor del camión resultó herido leve, por lo que fue trasladado al hospital de Igualda. Los sanitarios también atendieron de manera preventiva a un pasajero del autocar. Los 29 ocupantes del bus resultaron ilesos y esperaron en la gasolinera próxima a la espera de que les recogiera otro vehículo. A raíz del accidente, la A-2 quedó cortada en dirección a Lleida, causando retenciones entre los kilómetros 567 y 570,5, según informó Trànsit. Se hicieron desvíos en la salida anterior. La incidencia se resolvió a las 14.45 horas.

