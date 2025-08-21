Denuncian por la vía penal el troceo de los proyectos solares de Alcarràs

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

El proyecto de los parques fotovoltaicos de Solaria e Ignis en Alcarràs y su línea de evacuación compartida en ese término y en los de Lleida, Alcoletge, Seròs y Albatàrrec han entrado en la vía penal, en un pleito que se suma a varios contenciosos contra resoluciones del proceso y a otro, más reciente, contra los permisos.

Dos payeses afectados por la ocupación temporal de terrenos para la construcción de esta última infraestructura, que está teniendo lugar en plena campaña de recolección de la fruta, presentaron ayer una denuncia ante el juzgado de guardia de Lleida contra el responsable de Rascon Solar, filial de Ignis y promotora de la línea, y contra tres cargos de la Generalitat, a los que imputan, de manera genérica y sin individualizar posibles grados de presunta comisión en el texto de partida, los delitos de estafa, prevaricación y contra el medio ambiente.

Los tres cargos son el secretario de Transición Ecológica, Jordi Sargatall; la directora general de Energía, Assumpta Farran, y la delegada de la conselleria de Territorio en Lleida, Josse Terés.

La denuncia sostiene que el macroproyecto solar ha sido fraccionado en ocho de menor dimensión, más la línea, con la intervención de “decenas de empresas con la única finalidad de solicitar autorizaciones parciales y reducidas, y no una global”, algo que consideran “un fraude de ley” que estiman perpetrado con la aquiescencia de la Generalitat y que, por otro lado, ha permitido activar el trámite expropiatorio. Vinculan el troceo a la intención de vender por separado cada parque.

Ocho parques fotovoltaicos que ocupan 656 ha

El complejo fotovoltaico que están construyendo Solaria e Ignis en Alcarràs ocupa una superficie de 656 hectáreas, en su mayor parte dentro de una finca de 800 propiedad de un grupo agroalimentario. Lo forman ocho parques de menor tamaño, de entre 60 y 113 hectáreas, denominados Volans Solar 1 y 2, Juno Solar 1 y 2, Rascon Solar, Jilguero Solar, Rabilargo Solar y Rufete Solar. Ninguno de ellos supera los 50 MW (megavatios, miles de kilovatios), lo que pone la tramitación de los ocho en manos de la Generalitat. De haber sido tramitado el proyecto como un único parque solar, en este caso de cerca de 400 MW, las autorizaciones deberían haber sido tramitadas por el Miteco (ministerio de Transición Ecológica). El fraccionamiento de los proyectos, y en contadas ocasiones su agrupamiento, ha sido una constante desde el inicio de la actual fase de despliegue de las energías renovables hace ya casi una década. En este caso se cumple otro de los rasgos característicos de ese proceso: las autorizaciones energéticas, ambientales, urbanísticas y de construcción de cada parque, y también las de cada tramo de las líneas eléctricas de evacuación, las tramita una empresa distinta. Los representantes de Solaria y de Ignis no respondieron ayer a las consultas de este medio.