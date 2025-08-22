Música contra incendios

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Torrefeta i Florejacs podrá mejorar los puntos de agua del municipio, claves para la prevención y la extinción de incendios, gracias al dinero recaudó ayer en el transcurso del concierto solidario organizado por el festival Itinera en la plaza Major del núcleo de Florejacs para ayudar a los pequeños pueblos de la Segarra afectados por los incendios de este verano. Uno, catalogado de sexta generación por su virulencia y que empezó en este municipio, calcinó 5.500 hectáreas y acabó con la vida de dos vecinos de Agramunt en Coscó (Oliola), atrapados por las llamas.

La gerente del festival Itinera, Sara Marata, explicó que “este concierto no quiere ser una actividad cultural más, sino que es una acción con impacto real que pone la cultura al servicio del territorio y de la gente que lo habita”. En este sentido, afirmó que “desde el festival Itinera reivindicamos el papel activo de la cultura en momentos de adversidad, como una forma de ponernos al lado del territorio, dar voz a la memoria compartida y activar la solidaridad a través del arte”.

Por su parte, Carme Crespo, CEO del festival Itinera, dijo que “este concierto es un espacio de memoria, comunidad y esperanza” y lo dedicó a las víctimas mortales, a la vez que agradeció la implicación de todas las personas que lucharon para apagar el fuego.

La propuesta de anoche contó con la actuación musical de la banda MiratJazz y se completó con una exposición integrada por un total de 23 fotografías del incendio que empezó en Torrefeta i Florejacs y afectó a las comarcas de la Segarra, la Noguera y el Urgell, algunas de ellas de las periodistas de SEGRE Carmina Marsiñach y Laia Pedrós, que ya se han podido ver en Granollers de Segarra y en el ayuntamiento de Torrefeta i Florejacs en las últimas semanas.

El dinero recaudado se entregará a la Agrupació de Defensa Forestal (ADF) Torrefeta i Florejacs para contribucir a mejorar los puntos de agua del municipio, como las balsas y los hidrantes. Aparte de las donaciones que se recogieron durante el concierto solidario, también se pueden hacer a través de una transferencia al número de cuenta de la entidad. El alcalde, Josep Maria Castella, agradeció la propuesta y destacó que el dinero se invertirá en la mejora y en el mantenimiento de los hidrantes y las balsas. Castella dijo que “en Torrefeta con la ADF tenemos hidrantes y balsas en todos los pueblos del municipio”.

El festival Itinera, que nació hace cinco años, es un proyecto creado entre la Associació de Micropobles de Catalunya y Aktive para dar a conocer los micropueblos y sus encantos acompañados de música de calidad en pequeño formato. En su quinta edición, ha dado un paso más. Precisamente, con el concierto de ayer la organización quiso apoyar al territorio en un momento difícil, reconectar con la gente que lo habita y demostrar que la cultura también cura y puede ser acción, compromiso y comunidad.