Nueva multa en Balaguer por depositar muebles y residuos en la vía pública

La Guàrdia Urbana de Balaguer sancionó ayer a los propietarios de un inmueble del cual se estaba retirando el mobiliario y depositando de manera incorrecta en la vía pública. Los materiales voluminosos, muebles y otros residuos, se estuvieron depositando de forma constante en los últimos días junto a contenedores ubicados cerca de un parque infantil. Los agentes sancionaron al responsable con una multa que será de entre 750€ y 1.500€, tal y como establece la ordenanza municipal. También se le cobrarán las tareas de recogida y retirada por parte de la brigada municipal, que trasladó los residuos voluminosos a la deixalleria.

Por su parte, la Paeria recordó que los voluminosos pueden depositarse junto a los contenedores los lunes y los jueves al anochecer, así como dejarlos en la deixalleria. También anunció que agentes de paisano que han patrullado estos días por la ciudad han sancionado varias conductas incívicas, además de requisar cinco patinetes eléctricos conducidos por menores de edad que incumplían la normativa.