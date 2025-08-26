Tras el granizo, el amianto: la tormenta en el Pirineo destrozó viejos tejados de fibrocemento en 30 casas y 15 naves

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

La intensa tormenta que cayó la semana pasada en diferentes puntos del Alt Urgell tuvo un fuerte impacto en el municipio de les Valls d’Aguilar. Ocasionó importantes desperfectos en Noves de Segre, Bellpui y Beren, donde destrozó tejados de fibrocemento, un material que contiene fibras de amianto y cuyo uso prohibido desde hace años por su alta toxicidad. El ayuntamiento ha iniciado contactos con la Diputación y la Agencia de Residus de Catalunya en busca de ayuda para hacer frente al alto coste de retirarlo.

El granís va trencar vidres de vehicles i de finestres del poble.

El tamaño del granizo llegó a los cinco centímetros. “Era como huevos de gallina, algo nunca antes visto”, dijo el concejal Josep Maria Escabrós, que cifró en 30 las casas con tejado de fibrocemento que quedaron afectadas, además 15 naves dedicadas a la agricultura. Escabrós aseguró que “el ayuntamiento estará al lado de los afectados y dará permisos de obra gratuitos para rehabilitar los tejados”. Asimismo, agilizará los trámites y “estarán disponibles en 24 horas”, añadió.

El granís va trencar vidres de vehicles i de finestres del poble. - AJUNTAMENT VALLS D’AGUILAR

El consistorio ha solicitado a la Diputación y la Generalitat que abran una línea de ayudas para retirar el fibrocemento de los tejados arrasados por el granizo. “Necesitamos agilizarlas porque habrá más lluvias y los vecinos han tapado los tejados con lonas”, doijo el edil. La carretera de Taús también quedó afectada y la brigada trabaja para reparar las vallas de seguridad.