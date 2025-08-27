Exprime subvenciones de la UE para ahorrar energía

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

El ayuntamiento del Palau d’Anglesola ha recibido un anticipo de 977.651,08 euros del programa europeo DUS5000, destinado a impulsar la sostenibilidad energética en municipios pequeños. Esta cantidad representa el 64% de la ayuda concedida, que asciende a 1.528.140,80 euros. Con la ejecución completa del proyecto, el consistorio espera que podrá recibir la totalidad de la ayuda europea concedida, el 100% de los 1,5 millones de euros previstos.

El proyecto ha incluido un total de 23 actuaciones, agrupadas en 12 licitaciones que abarcan desde mejoras en edificios municipales hasta medidas de movilidad sostenible. En el ámbito de la eficiencia energética, se han renovado sistemas de climatización, aislamiento y alumbrado en edificios como el nuevo Casal d’Entitats, habilitando en la antigua escuela de primaria Arnau Berenguer. También se han instalado placas solares en cubiertas municipales, destinadas al autoconsumo eléctrico y se ha renovado la cubierta del pabellón, que acoge actividades tanto lúdicas como deportivas.

En cuanto a movilidad, se ha llevado a cabo la renovación del parque móvil con vehículos eléctricos y la instalación de puntos de recarga. Asimismo, se ha construido un carril bici en la calle Urgell que conecta distintas zonas del municipio y se han aplicado medidas de pacificación del tráfico para mejorar la seguridad de peatones y ciclistas. La mayor parte de los trabajos ya está concluida. Solo quedan detalles de acabado y tareas de limpieza. Con las actuaciones prácticamente finalizadas, el consistorio trabaja para presentar justificaciones técnicas y económicas necesarias para recibir el 36% restante de la subvención.

El ayuntamiento ha destacado la labor de su equipo técnico en tramitar y ejecutar las diferentes acciones. Cabe destacar que la complejidad de los trámites y retrasos en obras han llevado a diferentes ayuntamientos de Lleida a renunciar a subvenciones ya otorgadas en el marco del DUS 5000 por valor de más de seis millones de euros. En el caso de El Palau d’Anglesola, ha podido emplear todos los fondos asignados para avanzar en sostenibilidad y eficiencia energética, con infraestructuras modernas y respetuosas con el medio ambiente.