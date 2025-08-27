Retiran de las calles 30 bicicletas abandonadas

Las bicicletas que han sido retiradas en las calles de la ciudad.

La Policía Local de Mollerussa, junto con la brigada municipal, ha retirado una treintena de bicicletas que llevaban tiempo abandonadas en las calles. Esta actuación se ha llevado a cabo tras constatar señales de deterioro como carecer de ruedas, cadenas y otras piezas. Estaban atadas a farolas, árboles o señales de tráfico, lo que dificultaba el paso de peatones y suponía un uso inadecuado del espacio público.

El personal municipal las retiró de las calles Acadèmia, Ferrer i Busquets, Barcelona, Montsec, Llorenç Vilaró y Jaume d’Urgell y la avenida Jaume I. También lo hicieron frente a las dependencias de Servicios Sociales. Las bicicletas retiradas han sido trasladadas al depósito municipal donde, siempre que puedan ser identificadas por sus propietarios, podrán ser reclamadas para su devolución.

Esta acción forma parte de la campaña que impulsa el ayuntamiento para combatir actitudes incívicas y velar por una ciudad más ordenada, limpia y segura. Desde la Policía Local se apunta que la presencia de bicicletas abandonadas en las calles es una problemática recurrente y que, habitualmente, son pocos los propietarios que reclaman recuperarlas.

Además, el consistorio de la capital del Pla d’Urgell recuerda que mantener el espacio público libre de obstáculos favorece la movilidad y la convivencia, especialmente en calles estrechas o zonas muy transitadas, como las plazas del centro.