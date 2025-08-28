Conductores de Andorra repostan en La Seu d'Urgell al tener la gasolina y el gasóleo más baratos

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

Conductores andorranos acuden desde hace más de dos meses a La Seu d'Urgell a repostar, porque encuentran allí la gasolina y el gasóleo más baratos que en el Principat. Esto supone una imagen insólita, hasta ahora casi impensable, puesto que durante décadas han sido los vecinos del Alt Urgell los que han cruzado la frontera para llenar los depósitos en el país vecino. Esto se explica por la apertura de una gasolinera low cost que vende los combustibles a precios menores que en Andorra. La diferencia, en principio, es de apenas unos céntimos por litro, pero aumenta en cinco céntimos más por litro para los clientes con tarjetas de fidelización. Los hidrocarburos no se incluyen en el tax free, la devolución a los andorranos del IVA de sus compras que sí se aplica en otros productos como los de alimentación.

Hasta ahora era habitual ver automóviles de particulares, taxis y camiones de empresas de construcción y de transporte recorrer varias veces por semana los 13 kilómetros que separan La Seu con la primera de las gasolineras andorranas, en la parroquia de Sant Julià de Loria, para llenar el depósito a un mejor precio que en las de la comarca y sus alrededores. Ahora estos desplazamientos son menos habituales, mientras aumentan en sentido contrario.

La gasolinera que atrae ahora a conductores andorranos a la capital del Alt Urgell pertenece a la cadena de supermercados Bon Preu Esclat. Se trata de una instalación automatizada que funciona las 24 horas del día y durante todo el año. Sus precios esta semana eran de 1,219 euros por litro de gasóleo A, de 1,269 el diésel plus y de 1,309 la gasolina sin plomo 95. Todo ello, sin descuentos usar tarjetas de fidelización. Frente a estas cifras, gasolineras andorranas vendían el gasóleo A a 1,260 €/l, el diésel plus a 1,285 y la gasolina sin plomo 95 a 1,340.

El hecho de que andorranos vayan a La Seu a repostar y que vecinos del Alt Urgell dejen de hacerlo en Andorra es otra muestra del cambio en las relaciones comerciales que durante décadas han mantenido entre ambos lados de la frontera. Así lo demuestran las devoluciones del IVA a los habitantes del Principat: según datos de la Agencia Tributaria se devolvieron 6,6 millones a lo largo de 2024 por 149.607 compras, un 16% más que las 129.254 de 2023. Una gran parte de ellas corresponden a alimentos. De hecho, son muchos los andorranos que, una vez en La Seu, aprovechan también para llenar la nevera y la despensa en alguno de los supermercados Esclat y Aldi cercanos a la gasolinera, o bien en el de Mercadona, el primero en abrir en el municipio.