Familias y profesores hacen la mudanza al nuevo colegio de El Poal

El Poal prepara la inauguración el próximo curso del nuevo colegio de primaria El Roser. Tras la finalización de las obras, familias de alumnos y profesorado participan en el traslado del material desde el antiguo edificio hasta las nuevas instalaciones. La alcaldesa, Estela Lleonart, explicó que el proceso se inició a comienzos de esta semana con la recepción de las mesas y sillas: “El lunes empezamos a abrir cajas e instalar el mobiliario en las aulas correspondientes. Como avanzamos rápido, hemos podido adelantar el traslado con la ayuda de las familias”. El llamamiento se realizó a través del grupo de difusión de la asociación de familias de alimnos (AFA), y recibió una buena respuesta de la comunidad educativa.

El nuevo colegio, cuyas obras inició la Generalitat en octubre de 2024 con una inversión de 1,6 millones de euros, se ha levantado en un solar cedido por el ayuntamiento. El edificio, de una sola planta, sustituirá las antiguas dependencias situadas en los bajos del edificio consistorial, donde ha funcionado la escuela pública desde 1926, en condiciones cada vez más precarias. Además de las aulas de Infantil y Primaria, el centro incluye una llar d’infants con un aula de 30 metros cuadrados financiada por el consistorio, y espacios complementarios como biblioteca, cocina y zonas comunes pensadas para el desarrollo integral del alumnado.

La alcaldesa recordó que el nuevo colegio es el resultado de una reivindicación a lo largo de casi tres décadas: “En 2026 se hubieran cumplido cien años de escuela en el ayuntamiento. Creo que ya era el momento de dar este paso”, concluyó.