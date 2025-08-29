La ruta leridana por las "catedrales del aceite": patrimonio modernista en Les Garrigues

Publicado por acn Creado: Actualizado:

El Consejo Comarcal de Les Garrigues ha arrancado este verano una nueva propuesta turística centrada en el patrimonio modernista de la comarca. La Ruta del Modernismo en Les Garrigues ofrece a los visitantes un recorrido por edificios agrícolas, educativos y municipales construidos a principios del siglo XX por arquitectos de prestigio como Cèsar Martinell, Francesc de Paula Morera y Francesc Porqueras. El Ayuntamiento de Cervià de les Garrigues destaca como uno de los elementos más imponentes de este itinerario que también acerca al público a las emblemáticas cooperativas de aceite garriguenques.

La iniciativa pone de relieve construcciones erigidas durante una época de esplendor comarcal que conservan elementos característicos del modernismo catalán, como el uso del ladrillo visto y los arcos parabólicos, además de detalles cerámicos, cerrajería artística y una notable integración con el entorno rural. "Queríamos poner en valor estos edificios que tenemos esparcidos en varios municipios de la comarca, que sabíamos que existían, pero que nadie le había dado el punto de atención que tienen que tener", explica a la agencia ACN Isidre Pinyol, técnico de cultura del Consejo Comarcal.

Las catedrales del aceite, protagonistas de la ruta

Siguiendo al modelo de las rutas enoturísticas de las comarcas tarraconenses y ebrenses, Les Garrigues apuesta por promocionar las llamadas "catedrales del aceite" que, además de funcionar como agrotiendas, en algunos casos incluyen espacios museísticos o puntos de información turística integrados en antiguas cooperativas oleícolas.

La Cooperativa de l'Albi.Roger Segura / ACN

La obra del arquitecto Cèsar Martinell, discípulo de Gaudí, destaca con la Cooperativa l'Arbequina de Arbeca, la de l'Albi y la del Soleràs, edificios "modestos pero con clara huella modernista", según observación Pinyol. La ruta también incorpora la Cooperativa de Sant Antoni Abad de la Granadella, diseñada por el arquitecto leridano Joaquim Porqueras Banyeras el año 1920.

Patrimonio municipal y escolar con sello modernista

El itinerario propone visitar el monumental edificio del Ayuntamiento de Cervià de les Garrigues, construido entre 1912 y 1913 por el arquitecto Francesc de Paula Morera y Gatell. El recorrido incluye otras joyas arquitectónicas como la Casa Consistorial de Arbeca y las escuelas de los Torms, además de Cal Blanco de Vinaixa. Aunque la comarca también cuenta con varias casas particulares de estilo modernista en Les Borges Blanques, Fulleda, Granyena de les Garrigues y Juneda, estas no se han incorporado inicialmente a la ruta para tratarse de propiedades privadas, aunque el Consejo Comarcal no descarta ampliar la oferta en un futuro.

Para facilitar la visita autoguiada, se ha editado un folleto con información detallada de cada punto de interés. El técnico de cultura destaca el creciente atractivo turístico de la comarca: "En pocos años hemos pasado de tener diez casas rurales a más de 50, y de un espacio de autocaravanas a una decena", asegura Pinyol, evidenciando el interés creciente por descubrir este territorio del interior de Catalunya.