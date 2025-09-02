Refuerzan los buses en el Segrià para evitar colapsos

Territorio ha ampliado las frecuencias del bus exprés que conecta varias poblaciones del Segrià y Les Garrigues con Lleida ciudad y ha creado una nueva línea entre Tremp y El Pont de Suert, que entrará en servicio el 12 de septiembre para facilitar los desplazamientos de los estudiantes del Jussà y la Alta Ribagorça. Ofrecerá cuatro expediciones por sentido que circularán en periodo lectivo de lunes a viernes. En cuanto el resto de líneas, se refuerzan las del bus exprés de Alfarràs, Alcarràs, Almacelles, la regular de Castelldans y la del corredor de Aitona y Soses, tras las peticiones de los alcaldes por la creciente demanda y después de que usuarios se hayan quedado en tierra en varias ocasiones por falta de plazas, especilamente en horas punta. Desde ayer, la línea de Alfarràs a Lleida por la N-230 ofrece un bus cada media hora los días lectivos, con 28 trayectos de ida (tres más que hasta ahora) y 27 de vuelta (cinco más). Los días no lectivos, el servicio ofrecerá una quincena de expediciones más por sentido. Entre Alcarràs y Lleida también ofrece ya 29 trayectos por sentido de lunes a viernes laborables. Es un incremento de cinco circulaciones por sentido, que llega a ocho los sábados. Otra de las líneas que se han reforzado por la alta demanda es la de Almacelles, que tendrá cuatro nuevos servicios por sentido los días lectivos y dos nuevas expediciones por sentido los sábados. Entrarán en funcionamiento el 6 de septiembre. La línea regular de Castelldans tendrá a partir del 6 de septiembre seis expediciones de ida y siete de vuelta los sábados laborables, superando las cuatro que ofrecía hasta ahora por cada sentido. La conexión Aitona – Soses – Lleida también experimenta mejoras. En el tramo entre Aitona y la capital leridana se ofrecerán siete expediciones por sentido los sábados, una más que actualmente. Entre Soses y Lleida, los usuarios dispondrán de ocho expediciones por sentido los sábados laborables, aumentando desde las seis de ida y siete de vuelta existentes. Estas mejoras entrarán en vigor el 6 de septiembre.