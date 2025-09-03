Calabazas y tomates gigantes con premio

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

Sidamon acogerá el domingo 21 de septiembre la cuarta edición de la Fira de Carabasses Gegants, una cita que ya se ha consolidado en el calendario festivo de la comarca. El evento, que anteriormente se celebraba en la zona del Canal próxima al aparcamiento de autocaravanas, se traslada a la zona de La Pineda. En esta ocasión no solo premiará calabazas gigantes, sino también otras frutas y verduras singulares como sandías o tomates. Valorarán su tamaño, pero también sus peculiaridades.

El primer premio a la calabaza está dotado con 500 euros, el segundo con 400 y el tercero con 300, todos acompañados de un jamón y un trofeo de los talleres A. Miquel de Sidamon.

El programa incluirá también propuestas gastronómicas, culturales y lúdicas, como una visita del Sr. Postu y talleres colaborativos con cocineros de proximidad como Abel Moreno, de La Tasqueta Cal Miguelín del Pla del Penedès, que ya elaboró el año pasado una hamburguesa con calabaza. También participarán el pastelero artesano Andreu Montserrat de Sidamon y el chef Oriol Solé del restaurante Gruel de Miralcamp, así como una espectacular talla de calabaza en directo a cargo de la artista internacional Judit Comes, experta en escultura vegetal.

La jornada arrancará a las 9.00 con una llonganissada popular y la recepción de las calabazas participantes en el concurso internacional. A las once se realizará el pesaje oficial y, una hora más tarde, tendrá lugar la entrega de premios. Como guiño a la tradición culinaria local, el evento rinde homenaje al caracol, protagonizando el cartel oficial del evento.