Carril bici en la avenida del Canal con parking en línea

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

El concejal de Obra Nueva del ayuntamiento de Mollerussa, Josep Maria Garrofé, anunció la construcción de un nuevo itinerario de carril bici en la avenida del Canal. La actuación, que cuenta con un presupuesto de 143.505 euros financiados al 100% mediante una subvención de la dirección general de Tráfico (DGT), busca potenciar la movilidad sostenible y mejorar la seguridad vial. El tramo transcurrirá entre la rotonda del tractor (cruce con la travesía de la carretera de Miralcamp) y la del carrer Arbeca. El proyecto contempla una reconfiguración transversal del vial, que pasará a tener el carril bici al lado opuesto al actual, semiborrado. Es un espacio donde actualmente aparcan los coches en batería y que, tras la reforma, pasará a ser un aparcamiento en línea, reduciendo a la mitad el número plazas. El objetivo es mejorar la visibilidad y la seguridad, según Garrofé. El proyecto se encuentra en fase de licitación para que se adjudique antes de finalizar el año.

Garrofé destacó que esta actuación servirá como modelo para la futura remodelación integral de la avenida del Canal. El concejal subrayó la importancia de priorizar la movilidad sostenible frente al uso de vehículos privados, y recordó que el proyecto se enmarca en una estrategia más amplia para ampliar aceras, plantar árboles y mejorar la accesibilidad en los espacios públicos. Asimismo, el edil anunció la mejora de la red de alcantarillado de la calle Lluís Millet. Subrayó que esta actuación permitirá modernizar un servicio esencial para el correcto drenaje y la gestión de aguas residuales. El presupuesto es de 57.345 euros.

Finalmente, el concejal anunció una obra de mejora de la red de agua de boca que afectará al carrer Aragó, la travesía entre las avenidas Les Garrigues y del Canal y a la avenida Pau Casals, así como el carrer Lluís Millet. Estas actuaciones se centran en la sustitución y refuerzo de conducciones, con el objetivo de reducir incidencias en el suministro. Han sido adjudicadas a Construccions i Rebaixos SL por 202.167 euros y se prevén iniciar este mismo mes.

Garrofé detalló que las obras en la calle Lluís Millet se contabilizarán como ejecutadas por el consistorio a la hora de calcular las contribuciones especiales cuando se ponga en su urbanización.